Autrice di due delle tre reti inflitte al Sassuolo, è Tessa Wullaert la calciatrice scelta dall'Inter per affiancare mister Piovani ai microfoni nel post-partita di Sassuolo-Inter Women valso alle nerazzurre tre punti che portano le milanesi a -4 dalla Roma capolista. E a proposito di capolista, l'attaccante ammette: a Inter.it: "Abbiamo visto il risultato della Roma ieri e avevamo una motivazione in più per vincere oggi".

"Sono tre punti molto importanti, sono contenta della vittoria e penso che oggi ce la meritassimo - ha continuato -. Non è stata una partita bellissima, nel gioco con la palla avremmo potuto fare meglio, ma siamo state precise nelle occasioni che abbiamo avuto. Sono felice della doppietta, fare gol è il mio mestiere come attaccante: quando mi passano la palla cerco sempre di segnare e oggi è andata bene, mi fa piacere" ha concluso.