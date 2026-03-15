Una vittoria pesante e significativa per la Lazio, che all’Olimpico supera 1-0 il Milan in un match che potrebbe essere decisivo per la corsa al titolo. Per i rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, è un passo falso che complica le ambizioni di rimonta: la distanza dalla vetta resta di otto punti, rendendo molto difficile riaprire la lotta scudetto.

Il gol decisivo arriva nel primo tempo, al 26’, quando Isaksen approfitta di un errore di Estupinan e trafigge Maignan con un tiro preciso. Prima della rete, la Lazio era già stata più aggressiva e pericolosa, con una traversa di Taylor e alcune buone iniziative offensive. Il Milan fatica a trovare spazi, contrastato dalla coppia difensiva Gila-Provstgaard.

Nella ripresa Allegri prova a cambiare passo con gli ingressi di Nkunku, Fullkrug e Athekame, passando a un assetto più offensivo. Al 52’ Pulisic calcia da fuori, ma Motta respinge; al 73’ il portiere biancoceleste si oppone nuovamente a Nkunku, sebbene l’azione venga fermata per fuorigioco. Al 75’ il Milan trova la rete con Athekame, ma il gol viene annullato per fallo di mano. Nel finale cresce la pressione dei rossoneri, con Modric e Fullkrug protagonisti di alcuni tentativi pericolosi, senza però riuscire a battere Motta.

La Lazio gestisce il vantaggio con ordine e, nonostante l’espulsione di Sarri nel recupero, porta a termine la partita con cambi mirati: al 83’ entra Cancellieri per Zaccagni, all’89’ Belahyane rileva Taylor. Dopo cinque minuti di recupero, il risultato resta invariato: 1-0 per i biancocelesti, che conquistano tre punti fondamentali e ipotecano lo scudetto, lasciando il Milan con poche possibilità di rimonta.