Le prestazioni di alto livello offerte con la maglia del Como in questa stagione hanno alzato l'attenzione dei grandi club su Máximo Perrone. Due società di Serie A, in particolare, stanno seguendo il centrocampista argentino classe 2003: si tratta dell'Inter e del Napoli. Per quanto riguarda i nerazzurri, non si segnalano contatti diretti né trattative aperte, ma semplicemente un alto gradimento per il giocatore; stesso discorso per gli azzurri, che lo considerano tra i possibili obiettivi di mercato estivi per rinforzare la mediana, in attesa di capire se ci sarà continuità con Antonio Conte in panchina.

Detto questo, ci sarà da capire se i lariani vorranno privarsi di uno dei perni della squadra di Cesc Fabregas ed eventualmente a che prezzo. Lo riporta Matteo Moretto.