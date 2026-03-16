È andata in scena questa mattina, presso la Sala Assemblea della Lega Calcio Serie A, "una giornata di approfondimento dedicata ai temi della sostenibilità economico-finanziaria delle Società calcistiche e al rafforzamento del rapporto tra il sistema calcio e i vertici di Agenzia delle Entrate, INPS e Commissione indipendente, alla presenza del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Maurizio Leo - come fa sapere la Lega attraverso una nota diramata sui canali ufficiali -.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra Istituzioni pubbliche e dirigenti dei Club di A su norme e strumenti utili a garantire stabilità, correttezza e sostenibilità nella gestione economico-finanziaria delle Società sportive.

Il Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, ha dichiarato: 'Questa giornata di confronto su temi economici rappresenta un passaggio molto importante per il futuro del nostro sistema calcistico, sono argomenti che ci stanno molto a cuore e per questo abbiamo istituito mesi fa, all'interno della Commissione Fiscale della Lega, un tavolo sul sistema di controllo del rischio fiscale (TCF), nel quale stiamo predisponendo il risk assesment specifico del settore. Il dialogo diretto con le Istituzioni – dalla Commissione indipendente all’INPS, dall’Agenzia delle Entrate al Ministero dell’Economia e delle Finanze –, che ringrazio per la disponibilità, conferma la volontà comune di rafforzare i principi di sostenibilità, trasparenza e responsabilità nella gestione delle Società sportive. La Lega Calcio Serie A è pienamente impegnata in questo percorso: l’obiettivo è consolidare un modello sempre più solido e credibile, capace di coniugare la competitività sportiva con una gestione economico-finanziaria equilibrata. In questo senso, il confronto propositivo avviato oggi rappresenta un contributo concreto per costruire regole e strumenti che possano accompagnare lo sviluppo del calcio italiano nei prossimi anni'".