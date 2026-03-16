Missione compiuta: l'Inter Women di Gianpiero Piovani non ha alcuna pietà del Sassuolo, travolto con un secco 3-0 che vale alle nerazzurre il netto avvicinamento sulla Roma capolista, fermata dalla Fiorentina e ora distante solo quattro punti. Gara praticamente con poca storia, quella del Ricci: Le nerazzurre trovano il vantaggio al 17esimo minuto grazie alla rete della capitana Henrietta Csiszar, brava a farsi trovare pronta sull'assist di Haley Bugeja e a trafiggere Noemi Benz con un bel diagonale. Nella ripresa, l'Inter avrebbe anche a disposizione un calcio di rigore che però viene revocato dopo controllo al FVS. Poco male, perché pochi minuti dopo Tessa Wullaert trova il raddoppio divincolandosi tra tre avversarie e trovando il guizzo giusto con un rimpallo per beffare Benz.

Poco dopo il 2-0, arriva il momento del debutto in nerazzurro per Annika Paz che diventa protagonista suo malgrado di due episodi arbitrali: prima segna a pochi istanti dal suo ingresso in campo, rete annullata per fuorigioco dall'arbitro Guitaldi; poi, a inizio recupero, l'argentina trova una zampata tra due neroverdi con la palla che sembra infilarsi completamente in porta, ma Benz riesce ad evitare in extremis che varchi completamente la linea. Il tris arriva comunque a pochi secondi dal gong, aancora con Wullaert che lanciata dalla connazionale Marie Detruyer tutta sola davanti a Benz trova il diagonale vincente. Vittoria assolutamente legittima per l'Inter, che di occasioni per ampliare la forbice ne ha avute parecchie nel corso del match (clamorosa la giocata di Irene Santi che al 96esimo colpisce l'incrocio dei pali con una sorta di Trivela d'autrice) e portano a casa tre punti meritati centrando la sesta vittoria consecutiva in trasferta.