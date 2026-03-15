Dopo qualche voce infondata su una presunta 'notte brava' e poi un incidente stradale, Ederson, centrocampista dell'Atalanta, ha voluto fare chiarezza scherzando dopo il pari contro l'Inter: "Dopo la notte brava e l'incidente, finalmente sono rientrato". Il brasiliano ha voluto poi aggiungere: "Contenuto ironico", specificando dunque che si trattava di illazioni sulla sua persona.