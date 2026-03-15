Dopo la sconfitta contro la Lazio, l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN, invitando l’ambiente rossonero a rimanere concentrato sugli obiettivi realistici della stagione.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, anche perché tornavano i tifosi allo stadio. Nel primo tempo abbiamo sofferto molto e commesso diversi errori tecnici. Nella ripresa loro sono calati e noi abbiamo fatto meglio, ma non siamo riusciti a trovare il gol", ha spiegato il tecnico.

Allegri ha poi voluto riportare l’attenzione sulla corsa per un posto in Champions League: "Dopo il pareggio dell’Inter contro l’Atalanta si è tornato a parlare di scudetto, ed è comprensibile. Però dobbiamo essere realisti e concentrarci sull’obiettivo Champions. Se iniziamo a pensare ad altro rischiamo di compromettere quanto di buono costruito in questi mesi".

Un passaggio anche sul nervosismo mostrato in campo da Rafael Leao: "In alcune situazioni poteva essere servito meglio ed era arrabbiato, ma sono reazioni normali quando la posta in palio è così alta".

Sul gol decisivo della Lazio, Allegri ha sottolineato: "Dispiace aver subito una rete in campo aperto. Eravamo schierati ma non siamo riusciti a leggere bene la situazione. La Lazio è stata molto brava: palleggia meno, ma quando riparte verticalizza con grande qualità".

Infine, l’allenatore rossonero ha evidenziato le difficoltà mostrate dalla squadra: "Quando abbiamo alzato il ritmo abbiamo creato diverse occasioni, ma non è bastato. In campionato non avevamo mai concesso così tante ripartenze: se perdi duelli e contrasti diventa difficile. Forse ci eravamo preparati bene anche mentalmente, ma non mi spiego questo disordine e i tanti errori tecnici. Ora dobbiamo guardare avanti e prepararci al meglio per la prossima partita".