"Se da un lato è vero che le polemiche sugli arbitri ci sono sempre state e continueranno a esserci, dall'altro quest'anno c'è un elemento che ha amplificato tutto: su episodi molto simili stiamo vedendo decisioni diverse. Non solo in campo, ma anche al Var, che sembra non avere linee di intervento davvero solide. La mancanza di uniformità alimenta la confusione e anche le polemiche". Così Gianpaolo Calvarese ha commentato l'attuale situazione dei fischietti in Serie A dalle colonne della Gazzetta dello Sport.