Il passo falso del Milan contro la Lazio, arrivato dopo il pari imposto dall'Atalanta all'Inter, non ha chiuso i discorsi scudetto. A sostenerlo è Beppe Bergomi, protagonista di una chiacchierata con Gian Luca Rossi: "Il campionato è molto aperto perché l'Inter ha un calendario non difficile, di più - il parere dello Zio -. Giocherà fuori casa con Fiorentina, Torino Bologna, Lazio e Como; in casa ha la Roma. Sono squadre che hanno obiettivi e tradizione. L'Inter deve essere forte mentalmente e andare oltre. Calo fisico? Mi sembra più questione mentale, l'Inter deve reagire da quel punto di vista. Con Lautaro, Calhanoglu e Dumfries è un'altra squadra. Vale per l'Inter come per tutte le altre squadre: guarda il Milan senza Rabiot....".

L'ex difensore della Beneamata allarga la corsa tricolore a tre squadre: "E' rientrato il Napoli. E voglio dire una cosa: non dirò più che l'Inter non ha la rosa più forte ma è la squadra più brava. Ma ne dico un'altra: se dovessi costruire una rosa io, la costruirei come ce l'ha il Napoli. Forza fisica in mezzo al campo e davanti uno che ti dà la profondità come Hojlund e giocatori da uno contro uno, quindi il Napoli è una squadra che può fare una striscia di risultati positivi. L'Inter non deve pensare al vantaggio che ha in classifica, ma guardare a una partita alla volta"