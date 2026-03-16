Salta l'ospitata di Javier Zanetti al 'Teatro Arcimboldi' di Milano, dove stasera era annunciato come protagonista della tappa teatrale di 'Viva El Futbol' con Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. Il motivo? L'Inter ha deciso di non esporsi a data da destinarsi dopo essersi trincerata dietro il 'no comment' sabato sera, dopo i noti fatti arbitrali che hanno fatto infuriare il mondo nerazzurro.

"In questo momento, i tesserati dell’Inter non rilasciano nessun tipo di dichiarazione - si legge nel comunicato pubblicato sul profilo Instagram di 'Viva El Futbol' -. Molto rammaricato perché evidentemente la scelta non dipende da lui, Javier Zanetti non potrà presenziare alla serata di Viva el Fútbol. Queste situazioni, purtroppo, capitano nel mondo del calcio, e non possiamo farci nulla. Tuttavia, lo stesso Zanetti si conferma disponibile a un incontro speciale con Lele, Antonio, Nick e tutta la grande comunità di Viva el Fútbol, non appena sarà possibile, per rimediare adeguatamente a questa assenza".