VIDEO - Cassano: "Inter, prendi Lobotka e due esterni. Chivu tecnico fantastico, ha fatto un lavoro eccezionale"

Intervistato dai cronisti prima della tappa teatrale di 'Viva El Futbol' all'Arcimboldi, Antonio Cassano vede l'Inter superfavorita per la vittoria del campionato e lo fa capire a suo modo: "Lo può perdere solo riprendendo Inzaghi - dice FantAntonio -. C'è poco da dire, l'Inter è la più forte di gran lunga e vincerà il campionato. Il Milan si è ritrovato lì per miracolo, giocando in modo indegno, di merda. Col Como doveva prendere sei gol, meritava di perdere il derby d'andata".

Gli episodi arbitrali di San Siro.

"Il VAR non serve a niente, è inutile. Conta l'arbitro: se è bravo, bene. Se sbaglli, sta a casa tre giorni. C'era fallo su Dumfries e rigore su Frattesi clamoroso. L'arbitro può sbagliare, ma il VAR cosa fa?".

Cosa pensi di Chivu?

"Mi ha convinto molto. Ha fatto un lavoro eccezionale, con tanti giocatori in fase calante o in scadenza e che venivano da una batosta tremenda. Ha preso la squadra dieci giorni dopo la finale di Champions, è un allenatore fantastico e una persona di altissimo livello. I giornalisti non meritano i Chivu e i Fabregas".

FcIN - Ch consiglieresti all'Inter?

"Lobotka, tutta la vita: giocatore fantastico. E poi due esterni. Io penso che la Juve cercherà Lobotka, è sicuro. Però se va via Calhanoglu, Lobotka è da prendere ieri".