C'è grande attesa per la puntata di 'Bordo Cam' di DAZN, in onda domani, durante la quale si scaverà nei dettagli degli episodi più controversi di Inter-Atalanta visti dal campo. Per creare hype, ma anche dare un piccolo antipasto di quella che sarà l'intera puntata, l'emittente streaming ha lanciato un altro piccolo spoiler di quanto accaduto durante l'anticipo di sabato pomeriggio. L'argomento in questione è il gol dell'Atalanta, arrivato dopo un contatto tra Dumfries e Sulemana che per i nerazzurri di Milano era da sanzionare. D'altro canto invece l'arbitro e la panchina della Dea, ma vediamo la lente d'ingrandimento di DAZN cosa analizza:

Il focus è proprio sul piede di Dumfries che, come spiga Davide Bernardi avrebbe "preso lui Sulemana. Con la punta del piede prende il terreno e Sulemana gli tocca il piede. Qui subito Chivu, appena il gol viene segnato, va dal quarto uomo con questo gesto a dire immediatamente: 'È fallo, è fallo, è fallo'". Ma Ederson corre in difesa del compagno, replicando subito: "'È scivolato, è scivolato'. Ed è la stessa cosa che Manganiello dice anche a Mkhitaryan" spiega Bernardi che poi, sull'armeno appunta: "Mkhitaryan a sua volta non ci crede" e difatti il 22 di Chivu apostrofa l'arbitro: "'Ma che è scivolato? Come scivolato?'. Questa è inizialmente la giustificazione sostanzialmente che viene data". Poi nel frame successivo è inquadrato Palladino che spiega a Chivu: "'Secondo me è andato con la mano, ma lui si è buttato'".

Intanto Dumfries si avvicina alla panchina, anche lui incredulo: "'Ma come? E, guardate, avete visto?' dice indicando l'incrocio. Chivu guarda la punta del piede dell'olandese, quella su cui DAZN ha messo la lente, e la mostra al quarto uomo, "come se fosse stato, in un certo senso, o pestato o come se il contatto riguardasse quella parte, lo rifà ancora una volta e poi indica anche la spinta sopra" aggiunge Bernardi nella sua narrazione che continua: "Chivu viene ammonito, non per i toni che ha in quel momento, ma perché è fuori dall'area tecnica e queste sono ancora le scene di quegli istanti lì e gli dice: 'Guarda che se esce fuori lo mando fuori, occhio che lo butto fuori'". Dumfries continua a protestare, mentre intanto il check termina e il gol viene dato. Dumfries è dietro e sconvolto dice tante volte: "'Ma come? Ma com'è possibile?'. Chivu ad un certo punto entra in campo, non dice niente, apre solo le braccia, ma siccome è uscito dall'area tecnica ed è entrato in campo, prende il secondo giallo. 'È fallo tutta la vita, è fallo tutta la vita', sono queste le parole dell'allenatore dell'Inter che uscendo non insulta mai Manganiello". Poi si sente Frattesi dire a Dumfries: "Andiamo a farne un altro, Denzi andiamo a farne un altro".