Negli ultimi giorni il nome di Alisson Becker è stato accostato a Inter e Juventus per la prossima stagione, in virtù di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Un vantaggio che, secondo quanto riportato da The Athletic, è venuto meno visto che il Liverpool avrebbe esercitato l'opzione di rinnovo per un'altra stagione presente nel contratto dell'ex portiere della Roma.

Il quale salvo sorprese rimarrà in Reds fino al giugno 2027, quando avrà 34 anni.