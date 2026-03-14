Raffaele Palladino gonfia il petto per la risposta data dopo la disfatta contro il Bayern Monaco dalla sua Atalanta, capace di fermare l'Inter sull'1-1 a San Siro: "Ho ringraziato i ragazzi perché hanno conquistato un ottimo pareggio contro una squadra forte come l'Inter che voleva fare punti per lo scudetto - ha detto il tecnico dei bergamaschi ai canali ufficiali del club -. Li ho ringraziati perché dopo la brutta sconfitta di martedì ci tenevamo a dare una risposta di gruppo. Abbiamo risposto da grandi uomini, azzerando le scorie. L'Atalanta c'è con la testa, è da quattro mesi che i giocatori danno tutto, andando oltre l'aspetto fisico e mentale".