L'Inter, la Nazionale, la vita a Milano. Yann Bisseck si racconta ai microfoni del magazine tedesco Kicker parlando della sua vita in Italia, della sua esperienza all'Inter e dei suoi sogni. Dopo le prime anticipazioni, ecco le principali dichiarazioni del difensore nerazzurro:
Com’è la sua vita a Milano, signor Bisseck?
"Per un calciatore e anche come persona è una delle città più belle in cui vivere. Giocare ogni settimana a San Siro è una sensazione incredibilmente bella. I tifosi, qualunque cosa accada, sono sempre al nostro fianco. È sempre un piacere scendere in campo lì".
Il suo percorso verso Milano non è stato lineare.
"Col senno di poi è facile parlarne, ora che sono arrivato qui. Nello sport probabilmente fanno parte del gioco anche alti e bassi. Naturalmente avrei preferito che la strada verso l’alto fosse stata più lineare, ma tutte le fasi negative e gli infortuni mi hanno reso il giocatore che sono oggi. Fortunatamente ho sempre avuto la mia famiglia e i miei amici come sostegno. È un aspetto che non bisogna sottovalutare. Il percorso non è stato il più semplice, ma guardando indietro ha portato molti vantaggi. Credo che oggi ci siano poche cose che possano davvero farmi arretrare. Tutto questo mi ha reso mentalmente molto forte".
Questo l’ha fatta maturare più velocemente?
"Sicuramente. Ho lasciato la casa dei miei genitori poco dopo i 18 anni. Non ho problemi a stare da solo o a trasferirmi. Ho frequentato tre licei diversi — ed ero sempre il nuovo arrivato. Nel calcio finora ho avuto la fortuna di essere sempre accolto molto bene dai miei compagni di squadra. Mi piace conoscere nuove culture e nuove persone. Questo rende una persona più adattabile.
Ci sono stati momenti particolarmente istruttivi?
"Probabilmente gli infortuni nel loro insieme. Pensavo di essere molto professionale e di prendermi cura abbastanza del mio corpo. Poi è arrivato un infortunio muscolare. Allora ho iniziato a farmi delle domande. Pensavo di mangiare bene, pensavo di allenarmi abbastanza in palestra. Ma si può e si deve sempre fare di più. Così ho iniziato a curare ancora di più i dettagli: l’igiene, le lenzuola. Potrebbe essere quell’1% in più che fa la differenza. E non è certo un problema cambiare le lenzuola una volta in più. Da allora sono rimasto quasi sempre senza infortuni. Spero e prego che continui così.
A Milano ha dovuto ambientarsi rapidamente. Anche Simone Inzaghi ha avuto un ruolo e ha detto di non aver mai visto un professionista imparare la lingua così velocemente.
"Era subito dopo l’Europeo Under 21 in Georgia e Romania. Il club mi aveva offerto la possibilità di usufruire di un periodo maggiore di vacanza. Ma quando arrivi in un nuovo ambiente devi sfruttare ogni giorno, soprattutto quando passi dalla Danimarca a un club mondiale come l’Inter. Come giocatore da “solo” sette milioni di euro devi prima dimostrare il tuo valore per non essere visto come un semplice birillo d’allenamento tra tutte queste superstar", spiega con un sorriso.
Com’è stato l’inizio?
"All’inizio Simone Inzaghi e io riuscivamo a comunicare solo con qualche parola in francese. Avevo la sensazione che non sapesse bene cosa fare con me. All’inizio era anche divertente, ma non facile. Perché se come difensore non riesci a comunicare con i compagni diventa difficile".
Quindi non c’era altra scelta che imparare l’italiano il più velocemente possibile?
"Esatto. In generale trovo sempre affascinanti le nuove lingue. Se non mi fossi impegnato, probabilmente avrei giocato ancora meno all’inizio. Mi sedevo nei bar e cercavo di ordinare tutto in italiano. Cercavo di assorbire la vita, la gente, il modo di vivere. Ha funzionato molto bene. Ora parlo italiano quasi fluentemente".
Quindi parla tedesco, inglese, italiano e anche francese. Quanto aiuta?
"È molto importante nello spogliatoio, nei rapporti e nella comunicazione con i compagni di squadra. In questo senso è molto utile".
L’inizio della stagione non è stato ottimale. Era infortunato e ha dovuto riconquistarsi il posto da titolare. Da novembre però è di nuovo un titolare fisso. Ha mai avuto dubbi di essere nel posto giusto?
"Nemmeno per un secondo. I sentimenti personali, quando si parla di successo della squadra, sono completamente sbagliati e dannosi. La scorsa stagione con l’Inter abbiamo dimostrato come funziona un gruppo, arrivando fino alla finale di Champions League. Nessuno si è mai considerato più importante della squadra. La vittoria o il passaggio del turno devono essere sempre la priorità. Faccio parte di una squadra straordinaria — e ne fanno parte anche i giocatori che partono dalla panchina. Ognuno contribuisce agli obiettivi della squadra nel proprio ruolo".
La Champions League quest’anno è già finita: l’Inter è stata eliminata nei playoff dal Bodø/Glimt.
"È naturalmente molto deludente uscire così presto dalla Champions League. Si vede che anche altre squadre hanno difficoltà contro i norvegesi, ma non deve essere una scusa. Il Bodø/Glimt gioca molto bene come squadra e noi purtroppo non siamo riusciti a esprimere la nostra qualità. È un'amarezza non essere più in questa competizione".
In campionato invece la situazione è migliore. Il vantaggio in testa si è ridotto un po’, ma resta comunque buono. Basterà quest’anno?
"Non è ancora deciso nulla, ma siamo fiduciosi perché in Serie A stiamo andando bene. Faremo tutto per difendere il vantaggio fino alla fine".
Con lei in campo l’Inter ha una media punti molto migliore e subisce meno gol. Per questo viene spesso accostato ad altri top club internazionali. Si dice che anche il Bayern Monaco la osservi. Qual è il suo sogno?
"Sto vivendo il mio sogno all’Inter. È il club che mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono oggi. Per questo sono grato. Difendo questi colori — il nero e il blu — dentro e fuori dal campo. Tutto il resto fa parte del business, ma non mi preoccupa. Io sono qui a Milano ed è esattamente il posto giusto per me".
La prossima settimana Julian Nagelsmann annuncerà la rosa per le amichevoli contro Svizzera e Ghana. Si aspetta una sua chiamata?
"Naturalmente sarei molto felice di ricevere una chiamata da Julian Nagelsmann. È chiaro che, come calciatore tedesco, voglio giocare nella nazionale tedesca"
Quindi l’obiettivo è il Mondiale?
"Se non dicessi chiaramente di sì, nessuno mi crederebbe, giusto?"
Probabilmente.
"Quando sono stato convocato per la prima volta in nazionale e ho giocato, si è realizzato un sogno. Significa molto per me e mi ha insegnato tanto. Purtroppo a causa dell’infortunio nella finale di Champions League dello scorso anno ho perso la Final Four della Nations League, anche se ero stato chianato. Ho saltato anche l’ultimo raduno a causa dell’inizio difficile della stagione. Spero che questa volta vada tutto bene. Non è mai scontato. Il Mondiale è un sogno — chissà, forse un giorno si realizzerà".
Come valuta le sue possibilità?
"Non faccio calcoli. Si tratta di prestazioni e spirito di squadra. È su questo che mi concentro. Lavoro ogni giorno per diventare il miglior calciatore possibile".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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