Dopo Inter-Atalanta, DAZN intervista Davide Zappacosta in merito alla prestazione dei bergamaschi a San Siro: "Il periodo è impegnativo, ma è bello giocare ogni tre giorni. Cerchiamo di adattarci e dare sempre il massimo, ci alleniamo per questo. Sono contento per il gruppo, chi entra dà sempre una scossa, dà il massimo ed energia positiva. Anche oggi è successo. Il gruppo è sano e competitivo, cosa molto buona se si vogliono raggiungere gli obiettivi".

Oggi c'era maggiore comunicazione nello scambiarvi gli avversari, cosa mancata contro il Bayern.

"L'abbiamo preparata diversamente, il mister aveva immaginato che l'Inter avrebbe riproposto gli stessi interscambi mostrati dal Bayern. Siamo stati bravi a scambiarci gli uomini. I tedeschi sono stati bravi e veloci e ci hanno messo in difficoltà. Però abbiamo voltato pagina, abbiamo disputato una partita intelligente e credo dia stata anche bella".

Avete finito dal punto di vista fisico meglio dell'Inter. Elemento importante la condizione atletica per questo tipo di calcio?

"Asasolutamente, ma soprattutto quella mentale. Determinate partite ti tolgono energie mentali e dobbiamo essere bravi a riattaccare la spina per cercare quelle per la gara successiva. Quando sei squadra, ti aiuti e giochi con il compagno viene tutto più facile".