"Scudetto virtualmente all'Inter? Ormai sembra proprio di sì. La sconfitta del Milan consegna lo Scudetto ai nerazzurri, salvo clamorosi sviluppi credo che la squadra di Cristian Chivu vincerà il campionato". Ne è sicuro l'attuale direttore generale della formazione di Serie D dell'Athletic Palermo Giorgio Perinetti ai microfoni di Tutto Mercato Web. "Il Napoli ha avuto una stagione molto complicata per via della serie di infortuni a cui è andato incontro. Conte sta cercando di rimettere in piedi il campionato con la qualificazione in Champions, credo che di più non si potesse chiedere. Il Milan invece ha giocato un buon campionato ma non era attrezzato per vincere. L'Inter ha l'organico più attrezzato di tutti".

Chivu ha vinto anche lo scetticismo iniziale.

"È un ragazzo preparato che ha saputo gestire bene tutto. E ha dato all'Inter qualcosa in più con competenza e attenzione".