Nikola Krstovic decisivo per l'Atalanta nel secondo tempo della sfida di San Siro. Il montenegrino ha parlato così a DAZN: "C'è fiducia, pensavo di vincerla. La reazione è stata perfetta. Il primo tempo è stato tosto, il secondo tempo è stato bellissimo. Grazie alla squadra che mi dà molta fiducia. Io ci metto sempre la testa per questa squadra, sono felice di giocare per loro. Andiamo sempre a tutta, siamo una squadra bellissima".

Hien ha dichiarato a DAZN: "Primo tempo era tosto, dobbiamo sempre aiutare la squadra e abbiamo messo lo spirito giusto. Abbiamo sempre giocato in questo modo e con tanto coraggio. Contro il Bayern è stata difficile, ma ci abbiamo provato dando tutto".