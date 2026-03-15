La decisione di cancellare la Finalissima 2026 tra Argentina e Spagna, comunicata dalla UEFA quest'oggi a seguito della situazione in Medio Oriente e all'impossibilità di trovare una sede alternativa a Doha, cambia anche le modalità di gestione del recupero di Lautaro Martinez. Secondo Sky Sport, ora in casa nerazzurra ora si avverte l'opportunità di poter lavorare con maggiore agio al pieno ritorno alla disponibilità del proprio capitano, che avrebbe voluto accelerare il suo rientro in campo anche puntando al match contro gli iberici.

Non si vogliono correre troppi rischi in vista della fase cruciale della stagione, per la quale Lautaro deve essere perfettamente recuperato e per il quale non si vuole nemmeno prendere in considerazione l'idea di poterlo perdere nuovamente. Bisogna aspettare i prossimi giorni per capire se potrà essere abile e arruolabile per la trasferta di Firenze.