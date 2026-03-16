Gabriele Gravina, presidente FIGC, ha parlato dello sviluppo del movimento calcistico femminile direttamente dall'evento Women4Football: "Siamo orgogliosi delle nostre ragazze e di tutto il movimento femminile, sono ragazze che stanno scrivendo una storia continua, sono passate dal riscatto all'affermazione e di questo ne siamo orgogliosi". Gravina è voluto entrare nel merito del dialogo: "Per questo un ringraziamento speciale va a tutte le società che stanno facendo sacrifici incredibili e che hanno condiviso con noi quel riconoscimento della dignità del professionismo a queste ragazze".