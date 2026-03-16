Come noto, la visita di Diego Milito nella sede dell'Inter dei giorni scorsi è servita anche per fare con Beppe Marotta il punto della situazione su Valentin Carboni, lo sfortunato attaccante costretto ad un lungo stop per la rottura del del legamento crociato anteriore del ginocchio destro a fine febbraio durante un allenamento. Secondo TyC Sports, Milito ha attivato i colloqui per prolungare il prestito in scadenza a fine dicembre di quest'anno.

 Entrambi i club, seconco l'emittente argentina, stanno valutando la possibilità di prolungare il prestito fino a dicembre 2027, una questione che verrà risolta a breve.

Sezione: News / Data: Lun 16 marzo 2026 alle 15:03
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture