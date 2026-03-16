Riccardo Trevisani, dagli studi di Pressing, commenta gli episodi arbitrali di Inter-Atalanta. A partire dal contatto tra Dumfries e Sulemana pochi secondi prima del pareggio dei bergamaschi. "Questi falli spesso vengono fischiati e i difensori si lasciano cadere ma non andrebbero fischiati. Devo dire che il 75% delle volte vengono fischiati".

Si passa poi al rigore non concesso all'Inter per il fallo di Scalvini su Frattesi. "Chi non lo ha chiamato dalla Var deve restare fuori fino a fine stagione. Var a chiamata? Manda Manganiello a vedere un rigore che ha visto altre 150 volte in 8 anni e magari capisce di aver fatto una cavolata. Se non la vede e i fenomeni in sala Var non lo chiamano..."