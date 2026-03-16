Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, oltre al danno potrebbe arrivare anche la beffa per l'Inter. Nell'immediato post-partita con l'Atalanta, infatti, con Chivu già espulso e quindi negli spogliatoi, a protestare con Manganiello è stato Aleksandar Kolarov, che poi ha avuto uno scambio di parole con Berat Djimsiti definito "tempestoso" dal quotidiano.

I due sono stati allontanati dai rispettivi componenti della panchina in un capannello che comprendeva anche diversi giocatori, da Barella a Dumfries. Chivu sarà squalificato, per tutti gli altri sarà dirimente quanto riportato da arbitro e collaboratori nei rispettivi referti, anche se difficilmente Manganiello avrà calcato la mano considerato che già negli spogliatoi è stato informato di aver commesso un errore evidente sul contatto Scalvini-Frattesi. Il direttore di gara ha avuto un confronto anche coi dirigenti nerazzurri. Per "turnazione" sarebbe comunque ripartito dalla B.