Koni De Winter, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la sconfitta contro la Lazio: "Se si è parlato troppo della corsa scudetto? No, abbiamo affrontato la partita come le altre volte. Nel primo tempo abbiamo faticato anche per merito della Lazio. Ora pensiamo alla prossima partita. Noi pensiamo partita per partita, poi è normale guardare la classifica, ma pensiamo ad una partita alla volta".