Doveva essere la grande occasione dopo la vittoria del derby e il pareggio ottenuto sabato dall’Inter contro l’Atalanta. Un successo in casa della Lazio avrebbe potuto portare il Milan a -5 con nove partite da giocare, invece l’1-0 contro i biancocelesti – prima sconfitta esterna in campionato – chiude i conti Scudetto. Si raddoppia infatti la quota della rimonta rossonera, passata in una settimana da 7,50 a 15,00 su Betflag.

L’anno scorso fu la doppietta di Pedro a condannare i nerazzurri, invece il gol di Gustav Isaksen questa volta ha permesso alla banda di Chivu di portarsi a +8, un vantaggio decisivo per i betting analyst di Sisal, che offrono a 1,10 il ventunesimo tricolore nerazzurro. Continua il momento d’oro del Napoli, ora nove punti dalla vetta: il bis scudetto dei partenopei si gioca a 20 volte la posta.

Sezione: News / Data: Lun 16 marzo 2026 alle 21:24 / Fonte: Agipronews
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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