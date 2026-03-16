La moviola di Inter-Atalanta su Pressing è affidata, come sempre, a Graziano Cesari.
Il gol convalidato all'Atalanta.
"Al minuto 82 arriva il gol dell'Atalanta. Manganiello indica il centro del campo e ci sono 3 minuti e 5 secondi di proteste. Manganiello mette il fischietto in bocca, poi ci ripensa. Nelle immagini si vede la mano sinistra di Sulemana sulla schiena di Dumfries, poi il piede di Dumfries si infila tra le gambe del giocatore dell'Atalanta. Il giocatore dell'Inter è davanti, in posizione privilegiata. L'arbitro dà il gol e sento dire che la spinta è leggera. Non c'è alcun regolamento in cui si scrive "spinta leggera", c'è scritto "spinta". Qui ci sta il fallo. Guardate Lazio-Milan: De Winter in vantaggio, Taylor mette una mano, Guida vede il fallo ma concede il vantaggio. Ditemi voi...".
Il contatto Scalvini-Frattesi.
"In area di rigore ci sono due episodi. Manganiello è posizionato bene, il pallone viene rimesso in mezzo e Scalvini va a contatto con Frattesi. La dinamica di Manganiello è chiara: no. Ci sono quattro diverse angolazioni da cui si vede che è rigore. Per me Rocchi spiega bene, come si vede da un vecchio video in cui commenta il contatto Dumfries-Alex Sandro di un Inter-Juventus. Poi cosa deve fare?".
Il contatto Ederson-Dumfries.
"C'è un inizio di azione in cui Dumfries si aggrappa a Ederson, poi c'è Ederson che allarga il compasso e va su Dumfries. Manganiello è dietro, in mezzo al campo, non c'è mai, non so come possa averlo visto. E' l'arbitro centrale che deve pretendere di essere informato: io arbitro chiedo e dico 'posso rivederla perché potrei aver commesso un errore'. Io arbitro parlo in campo. Ricordatevi quando Chiffi col Napoli ha detto 'fischio dopo l'azione'. Poi per me in questa azione c'è prima fallo di Dumfries, poi un calcio di rigore. Ma l'assurdo è non rivedere Frattesi, non c'è alcuna spiegazione per non mandarlo a rivedere".
L'ultima considerazione di Cesari riguarda un'eventuale evoluzione. "Il Var a chiamata è assolutamente necessario. In Spal-Fiorentina è stato annullato il gol alla Spal e hanno dato rigore dall'altra parte..."
Autore: FcInterNews Redazione
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