Il Mondiale come obiettivo principale. Yann Bisseck, difensore dell'Inter, parla al magazine tedesco Kicker facendo capire di contare sulla chiamata del CT Julian Nagelsmann anche in virtù della maturazione tattica compiuta negli anni in nerazzurro: "Il bello per me è che gioco in diverse posizioni all'Inter. Ho imparato molto nell'ultimo anno e mezzo, sia a livello personale che tattico. Un certo grado di adattabilità non guasta". Bisseck afferma di aver sempre mantenuto i contatti con il commissario tecnico. Anche nel periodo in cui era infortunato, questi contatti non si sono mai interrotti, riferisce Bisseck: "Sono sempre contento quando guarda una o due delle nostre partite e non mi perde di vista. Cosa ci diciamo? Questo preferisco tenerlo per me".

Bisseck spera di essere presente nella lista che Nagelsmann diramerà a breve per i test di fine marzo contro Svizzera e Ghana: "Lavoro ogni giorno per diventare il miglior calciatore possibile", ha dichiarato Bisseck, che considera un "privilegio" giocare per la nazionale tedesca e si candida anche come 'bomber' aggiunto: "Posso rappresentare una certa minaccia sui calci piazzati. Il mio compito principale è quello di non subire gol", ha affermato, "ma segnarne uno ogni tanto non guasta".