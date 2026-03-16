Spazio a commenti e analisi dell'ultimo weekend calcistico di Serie A. Dopo il caos in Inter-Atalanta, il Milan non ne approfitta e cade in casa della Lazio. Ma in casa nerazzurra la rabbia è ancora tanta per gli episodi arbitrali.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 16 marzo 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.