Dopo Inter-Atalanta di ieri e le grandi polemiche che ne sono derivate a parlare di campo è Sky Sport che riporta l'attenzione sulle condizioni dei giocatori di Chivu in vista della trasferta di Firenze. Alla ripresa degli allenamenti andranno verificate le condizioni di alcuni calciatori a partire da Hakan Calhanoglu che secondo l'emittente televisiva viaggia con ottimismo verso il rientro che potrebbe essere già per la trasferta del Franchi.

Buone notizie anche per Lautaro che dovrebbe rientrare in tempo per disputare il prossimo turno di campionato, ma si valuterà con accuratezza durante la settimana con l'obiettivo di non correre rischi. Mentre spunta un nuovo interrogativo che riguarda stavolta Henrikh Mkhitaryan. L'armeno ha concluso il match di ieri contro la Dea con qualche fastidio. Problemino che verrà approfondito nei prossimi giorni.