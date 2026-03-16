Proseguono i contatti tra l'Inter e Guglielmo Vicario, portiere che nelle idee della dirigenza nerazzurra sarà il titolare in porta nella prossima stagione. Il numero uno del Tottenham, che sta vivendo un'annata complicata a livello personale e di squadra, prenderebbe il posto di Yann Sommer che, però, potrebbe restare in rosa come vice del nazionale italiano. Un'ipotesi che in Viale della Liberazione stanno prendendo in considerazione, magari allungando il contratto dello svizzero in scadenza di un anno. Non ci sono state comunicazioni ufficiali al diretto interessato che, nel caso, dovrebbe decidere se restare a Milano giocando meno in un club blasonato come l'Inter oppure fare un'esperienza altrove da protagonista. Lo riportano Fabrizio Romano e Matteo Moretto.