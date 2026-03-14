L'Inter viene fermata sull'1-1 tra le polemiche arbitrali in casa dall'Atalanta. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo nella partita contro i bergamaschi, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

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Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Sab 14 marzo 2026 alle 17:04
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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