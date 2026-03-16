Con un Marcus Thuram più in forma, le polemiche arbitrali per Inter-Atalanta sarebbero state meno accese. Come riporta Tuttosport: sarebbe bastato che l'attaccante avesse fatto il suo, cioè segnare il 2-0 sull'assist di Mkhitaryan, e di Manganiello, di gol convalidati e rigori si sarebbe parlato meno.

Un errore imperdonabile, secondo il quotidiano, da parte del francese. Thuram ha staccato la spina da un po', si legge: ha segnato l'ultima volta l'8 febbraio col Sassuolo, terzo da inizio anno dopo quelli con Bologna e Parma. E' un giocatore che sembra eclissato.

Il momento complicato arriva in parallelo con la crescita di Esposito, non si capisce se le due cose siano collegate, se il francese soffra il compagno in esplosione. Sono insistenti le voci su "un'offertona" in arrivo, secondo qualcuno è addirittura già arrivata, dalla Saudi League. Il 29enne attaccante ha un contratto in scadenza nel 2028, presto dovrà sedersi a firmare l'ultimo contratto importante della carriera. Oggi è comunque impensabile che qualcuno arrivi agli 85 milioni della clausola rescissoria e al momento a Chivu interessano il presente e il ritorno della coppia con Lautaro ai massimi livelli.