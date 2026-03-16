Tredici gare nel 2026 con Lautaro Martinez e il 77% di vittorie con 2,4 gol di media a partita contro sei senza il "Toro" al 33% di vittorie e 1 rete a gara. I dati evidenziati dal Corriere dello Sport sono eloquenti e sottolineano l'importanza del capitano per l'Inter. Necessario, quindi, rimettere in piedi il giocatore, a maggior ragione con un Thuram così poco in forma.

Verso Firenze il percorso di recupero di Lautaro volge alla fine. Sta svolgendo la riatletizzazione, decisiva per riaverlo. L'argentino spera di strappare una convocazione e rientrare in campo per un po'. Per quanto dipenderà dal grado di sicurezza: non verranno presi rischi. La sfida con la Viola è sempre stato l'obiettivo per il rientro, anche perché fino a poche ore fa doveva essere il trampolino di lancio verso la Finalissima contro la Spagna.

L'Argentina, spiega il quotidiano, potrebbe sostituire tale impegno con un'amichevole in casa del Newell's come saluto ai campioni e prima di un Mondiale in cui si cercherà il bis. Lautaro vorrebbe esserci, ma sa anche che sarebbe meglio restare ad Appiano per recuperare. La decisione verrà comunque presa solo nei prossimi giorni.