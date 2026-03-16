Tredici gare nel 2026 con Lautaro Martinez e il 77% di vittorie con 2,4 gol di media a partita contro sei senza il "Toro" al 33% di vittorie e 1 rete a gara. I dati evidenziati dal Corriere dello Sport sono eloquenti e sottolineano l'importanza del capitano per l'Inter. Necessario, quindi, rimettere in piedi il giocatore, a maggior ragione con un Thuram così poco in forma.
Verso Firenze il percorso di recupero di Lautaro volge alla fine. Sta svolgendo la riatletizzazione, decisiva per riaverlo. L'argentino spera di strappare una convocazione e rientrare in campo per un po'. Per quanto dipenderà dal grado di sicurezza: non verranno presi rischi. La sfida con la Viola è sempre stato l'obiettivo per il rientro, anche perché fino a poche ore fa doveva essere il trampolino di lancio verso la Finalissima contro la Spagna.
L'Argentina, spiega il quotidiano, potrebbe sostituire tale impegno con un'amichevole in casa del Newell's come saluto ai campioni e prima di un Mondiale in cui si cercherà il bis. Lautaro vorrebbe esserci, ma sa anche che sarebbe meglio restare ad Appiano per recuperare. La decisione verrà comunque presa solo nei prossimi giorni.
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 09:52 Pazzini: "Gol di Krstovic? Per me il vero errore lo fa Dumfries: se ti giochi uno Scudetto..."
- 09:38 Cesari: "Gol di Krstovic irregolare, ecco perché. Rigore su Frattesi? Quattro angolazioni dicono la stessa cosa"
- 09:24 TS - Thuram ha staccato la spina. Offertona dall'Arabia? Si mormora che...
- 09:10 CdS - Inter, calo da circoscrivere: la ricetta di Chivu per scacciare i fantasmi
- 08:56 GdS - Mkhitaryan atteso dagli esami: le sensazioni verso Fiorentina-Inter
- 08:42 CdS - Incredibile CAN: voto alto a Manganiello, ma Rocchi prenderà posizione? Chiffi il più "colpevole" perché...
- 08:28 GdS - Lautaro può comunque raggiungere l'Argentina dopo Fiorentina-Inter: ecco perché
- 08:14 CdS - Chiffi, Gariglio, i tre errori ufficiali (a uno): fra i dirigenti dell'Inter c'è un forte timore
- 08:00 GdS - Futura Inter, la certezza è Chivu. Tanti big in bilico: Thuram ingiustificabile, ma non solo
- 00:00 Karma League, ma Isaksen non cancella niente. Sarebbe lo scudetto più bello di sempre
- 23:45 Roma, ancora Gasperini: "Como forte, ma non stimo i loro comportamenti in campo e in panchina"
- 23:30 Di Canio: "Scalvini-Frattesi? Non ti puoi inventare niente, se lo fai vedere a dieci arbitri fischiano rigore"
- 23:15 Milan, Allegri vola basso: "Lo Scudetto? Dobbiamo restare lucidi e pensare alla Champions"
- 23:00 Como, Fabregas replica a Gasperini: "Mai negato il saluto a un collega avversario"
- 22:45 Serie A, la Lazio manda un assist all'Inter: 1-0 al Milan, rossoneri a -8. Rimonta scudetto compromessa?
- 22:30 Roma, Gasperini: "Il rosso a Wesley? Non c'è niente. E non è la prima volta che succede contro il Como..."
- 22:15 Sassuolo Femminile, l'all. Colantuono: "Inter Women fortissima, mi aspetto match durissimo"
- 22:00 NBA Europe, il via libera dei proprietari non arriverà a marzo. Dal Milan progetto dettagliato
- 21:45 Atalanta, Ederson scherza dopo le voci infondate sul suo conto: "Dopo la notte brava, sono rientrato"
- 21:30 Tensioni nel finale di Como-Roma, Gasperini lascia il campo senza salutare Fabregas
- 21:15 Vicenza-Inter U23, la gara sarà trasmessa anche in chiaro
- 21:00 Atletico Madrid, Simeone vicino alla permanenza. Nonostante le voci dell'ultimo mese
- 20:45 Milan, Pavlovic sfida l'Inter: "Pensiamo a noi, dobbiamo fare di tutto per i tre punti"
- 20:30 Milan, Tare: "Il divario con l'Inter è importante, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo"
- 20:15 Scalvini-Frattesi, per i vertici arbitrali sbagliano sia Manganiello che Gariglio. L'arbitro torna dopo la sosta?
- 20:02 Balzo Champions del Como: dopo un gran secondo tempo, i lariani battono 2-1 la Roma e salgono al quarto posto
- 19:45 Rivivi la diretta! La FINE della MAROTTA LEAGUE! AIA in IMBARAZZO, tra poco LAZIO-MILAN. E il SILENZIO dell'INTER...
- 19:30 Arriva il primo verdetto nel girone dell'Inter U23: la Triestina retrocede in Serie D
- 19:15 Dall'arrivo di Spalletti, solo Inter e Milan hanno fatto più punti della Juventus in Serie A. I numeri
- 19:00 Finalissima 2026, l'AFA annuncia: "C'era opzione Italia, ma l'UEFA non ha accettato posticipo data"
- 18:45 Champions League, lanciato bando per le forniture di palloni dal 2027: sarà addio ad Adidas?
- 18:30 Vicenza, contro l'Inter U23 il primo match point. Di Carlo: "Vincere un campionato non è mai scontato"
- 18:15 Napoli, Conte annuncia: "Se ci sono i presupposti, vorrei continuare qui"
- 18:00 Lotta Scudetto, Braida: "Il vantaggio dell'Inter è ancora importante, ma il calcio è strano"
- 17:45 Scarchilli: "Su Frattesi errore clamoroso. Ma ha reagito come se gli avessero staccato un piede"
- 17:30 Salta la Finalissima, problemi per l'Argentina di Lautaro. La AFA proverà a organizzare un'amichevole ma...
- 17:15 Ferrara: "Scalvini-Frattesi, ai miei tempi non sarebbe mai stato rigore. Ma le cose sono cambiate"
- 17:00 Il Bologna vince a Reggio Emilia e consolida l'ottavo posto. Il Pisa torna al successo: 3-1 al Cagliari
- 16:45 Giaccherini: "Frattesi arriva prima di Scalvini, per me va dato il rigore. Bisogna fare chiarezza"
- 16:30 Garlando: "Contatto Scalvini-Frattesi? Falli del genere, fino a qualche settimana fa, li punivano sempre"
- 16:15 Stankovic promuove Kostov: "Per me non è una sorpresa. Da gennaio è migliorato del 30%"
- 16:00 Giro d'Europa per Diego Milito: tappa anche a Madrid e incontro con Diego Simeone
- 15:45 Il Vicenza sfida l'Inter U23, con una vittoria sarà Serie B. Gallo: "Risultato merito anche di Vecchi"
- 15:30 Malore dopo Inter-Atalanta, morto 52enne fuori da San Siro: lutto in Valsassina
- 15:15 Trevisani e Callegari in coro: "Carnesecchi è per distacco l'ideale futuro portiere dell'Inter"
- 15:00 Firenze, domenica di fuoco a Campo di Marte tra Fiorentina-Inter e concerto di Achille Lauro
- 14:45 Sky - Niente Finalissima, si ridimensiona l'urgenza Lautaro: ora all'Inter c'è meno ansia nel gestire il recupero
- 14:32 Il Genoa mette le mani sulla salvezza: sbancato il Bentegodi, 2-0 ad un Verona nei guai
- 14:18 Né a San Siro, né altrove: cancellata la Finalissima 2026. Ceferin: "Dall'Argentina solo no alle alternative"
- 14:03 Viviano: "L'Inter non mi sta piacendo. Ma senza i gravissimi errori arbitrali ieri avrebbe vinto"
- 13:48 Il Podcast di FcIN - Inter-Atalanta 1-1, l'analisi di Andrea Bosio: l'ennesima farsa
- 13:34 Roma Women, Giugliano: "Il pari con l'Inter? Abbiamo trovato un'ottima Runarsdottir"
- 13:20 Il Napoli può risalire? Politano: "Pensiamo a noi stessi, dobbiamo vincere tutte le ultime nove gare"
- 13:05 fcinNiente di grave per Akanji. Lo svizzero sarà regolarmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti
- 12:49 Sky - Lautaro e Calhanoglu corrono verso Firenze, da valutare Mkhitaryan. Fastidio da monitorare per l'armeno
- 12:34 SM - Spinta di Sulemana leggera, ma Scalvini-Frattesi era rigore. I due precedenti che inchiodano Manganiello
- 12:20 SM - Scalvini-Frattesi non è l'unico errore di Manganiello. Fa discutere anche il caso Dumfries-Ederson
- 12:06 Corsera - Lautaro grande assente nel pomeriggio delle polemiche. Ma ora il capitano è pronto a tornare
- 11:52 Repubblica - A San Siro il disastro non è solo arbitrale: corsa scudetto ufficialmente riaperta
- 11:38 Corsera - Pesa più la manina o il braccino? Dall'Aia fanno capire che sul rigore l'Inter ha ragione"
- 11:24 Angolo Tattico di Inter-Atalanta - Zalewski segue Zielinski, Ederson mette ordine e qualità: le chiavi
- 11:10 TS - Rigore su Frattesi: dinamica da giurisprudenza. Nel mirino Gariglio: dismesso dalla Can e poi promosso al VAR
- 10:55 Pagelle TS - Carlos Augusto strappa il 7, bocciatura pesante per Thuram e Bonny
- 10:40 Calvarese: "Inter-Atalanta, pari regolare ma c'è rigore su Frattesi: arriva prima sul pallone e subisce un calcione"
- 10:26 CdS - Inter, silenzio pieno di rabbia. Rigore su Frattesi: ci sono diversi precedenti, tra cui quello di Inter-Verona
- 10:12 Capello: "Inter non brillante dal punto di vista fisico. Chivu in confusione, i cambi non mi hanno convinto"
- 09:58 CdS - Thuram offre di nuovo la sua versione sbiadita. Speranza Lautaro: Chivu potrebbe riaverlo a Firenze
- 09:44 Moviola CdS - Scalvini-Frattesi, manca un rigore all'Inter. Il VAR Gariglio avrebbe dovuto richiamare Manganiello
- 09:29 GdS - Chivu concede due giorni di riposo: l'Inter deve smaltire il nervosismo e preparare il match di Firenze
- 09:15 Pagelle CdS - Thuram bocciato con un 4,5. Insufficienza anche per Chivu: "Perplessità su alcuni cambi"