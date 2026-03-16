Le decisioni arbitrali non offuscano il quadro rispetto all'ultimo periodo vissuto dall'Inter, come riporta oggi il Corriere dello sport. L'intenzione è reagire subito a Firenze. Nei prossimi giorni si lavorerà per circoscrivere un calo che può essere considerato fisiologico, ma che va stoppato, anche per tenere nell'armadio i fantasmi della passata stagione.

Chivu lavorerà per garantire lucidità mentale e tranquillità alla squadra. Via frenesia e agitazione, la paura va lasciata fuori dai cancelli di Appiano Gentile e Chivu ha già dimostrato di sapere come si fa. In tal senso aiuteranno i recuperi di Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu.