"Abbiamo fatto una grande partita. L'esultanza con la linguaccia? Del Piero è il mio idolo, ma non posso farla sempre". Così Kenan Yildiz, MVP del derby d'Italia, parlando a caldo a DAZN dopo Juve-Inter 4-3. 

Continuerai sempre a dribblare?
"Grazie ai tifosi, al coach, ai compagni. Vogliamo giocare questo tipo di partite da quando siamo bambini. Io faccio sempre il massimo per la squadra, spero di poterlo fare per tanti anni".

Sognate in grande?
"Sì, speriamo. Siamo ancora all'inizio, pensiamo di partita in partita. Speriamo di fare una grande stagione". 

Sezione: L'avversario / Data: Sab 13 settembre 2025 alle 20:22
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
