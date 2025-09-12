Avventura in Turchia per André Onana. L'ex portiere dell'Inter lascia il Manchester United in prestito dopo due stagioni deludenti e si trasferisce al Trabzonspor. Intrevenuto in conferenza stampa, Ruben Amorim saluta il camerunese ricordando anche il suo periodo in nerazzurro: "Onana ha fatto grandi cose all'Inter, però abbiamo capito, non solo noi come club ma anche André, che era necessario un cambiamento".

Il tecnico dei Red Devils poi continua: "A volte dipende dal fatto che non è la prestazione, ma il momento. La sfortuna in alcuni momenti è stata dura per lui, è stata dura per noi, e pensiamo che sia giunto il momento di cambiare i portieri, ma auguro il meglio ad André. Era davvero bravo a lavorare, cercava di aiutare i compagni. A volte puoi avere tutta la qualità del mondo, ma a volte devi cambiare l'ambiente per tornare al tuo livello. Penso che questa fosse la sensazione, non solo nostra".