L'Allianz Stadium si prepara per Juventus-Inter, big match della terza giornata di Serie A e sfida di cartello del campionato italiano al rientro dalla sosta nazionali. Lo stadio "è sold out già da parecchi giorni al netto di qualche posto isolato ancora acquistabile a non meno di 185 euro e quindi ci sono tutti i presupposti per trasformare lo Stadium nella bolgia necessaria a spingere gli uomini di Igor Tudor in ogni contrasto contro i rivali di sempre", riferisce tra le sue pagine La Gazzetta dello Sport.