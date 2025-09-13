Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni parla così ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta subita sul campo della Juventus: “È difficile fare un commento di questa partita, per lunghi tratti abbiamo messo in grande difficoltà la Juventus andando sotto immeritatamente due volte. Sono stati gli episodi a decidere questa partita perché secondo me a livello di atteggiamento e di voglia eravamo sul pezzo. Bisogna essere lucidi, equilibrati e cercare di ripartire. Non penso si tratti di imporre il nostro gioco, lo abbiamo imposto meglio che in altre partite. Non abbiamo mai concesso ripartenza né lasciato il gioco in mano alla Juventus. Abbiamo preso quattro tiri e quattro gol, due da calcio piazzato e due da trenta metri. Diventa difficile fare un’analisi corretta, chiaro che se perdi così bisogna analizzare e ripartire perché ora c’è già la Champions”.

Quanto è importante mantenere la compattezza?

“È molto facile abbattersi dopo una partita del genere, difficilmente abbiamo fatto una prestazione di squadra così a Torino contro la Juventus con loro tutti nella loro area. Dobbiamo analizzare quello che è stato, ma l’atteggiamento secondo me è stato quello giusto ed è quello che mi porto a casa”.