A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Inter, il Director of Football Strategy del club bianconero, Giorgio Chiellini, parla a DAZN per anticipare i temi del big match dell'Allianz Stadium: "Per fortuna questa partita mi dà tanti ricordi belli, ma anche qualcuno brutto. Son queste le partite per cui uno gioca", esordisce l'ex difensore.

Vlahovic come sta?

"Sta bene, Igor l'ha visto bene. È carico e si è visto, sta facendo bene e oggi partirà dall'inizio. Quest'anno davanti abbiamo tante alternative, durante la stagione servono grandi attaccanti e siamo contenti della rosa che abbiamo".

Nella vostra testa Openda può essere un'alternativa a Yildiz?

"Si può giocare in diversi modi, trovare un facsimile di Yildiz è difficile. Openda può giocare con un altro attaccante o prima punta, ha caratteristiche diverse e per quello l'abbiamo scelto".

Più forte Bremer o Chiellini?

"Bremer. L'ho sempre amato, potete chiedere anche a lui".