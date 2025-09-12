"Il derby d’Italia sarà un doppio test per la Juventus e per l’Inter, al di là dei punti in campo all’Allianz Stadium, una partita importantissima per entrambe le squadre". Lo scrive Fabio Capello oggi sulla Gazzetta dello Sport.

Un match importante "soprattutto per la Signora: si tratta di un test per capire se il gruppo bianconero è davvero pronto a lottare per lo scudetto", spiega l'ex tecnico bianconero. "Per quanto riguarda l’Inter, invece, intanto partirei dal fatto che i nerazzurri hanno acquistato un giocatore che a me piace tantissimo come difensore, Akanji: con lui l’Inter è riuscita a rinforzare una squadra che a livello difensivo già sapeva fare molto bene la sua parte. La cosa più importante per i nerazzurri è invece recuperare lo spirito giusto a centrocampo, in particolare Calhanoglu . Domenica l’ho guardato attentamente nella partita che la Turchia ha giocato contro la Spagna nelle qualificazioni al Mondiale: è un giocatore da recuperare nella testa, nello spirito e nella velocità di gioco. È stato a lungo l’uomo in più a centrocampo dell’Inter, imprescindibile: ho sempre detto che era uno dei tre centrocampisti più forti d’Europa. E pure Barella in Nazionale non mi è sembrato il solito uomo in più che si vede a Milano. Se loro sono da recuperare di testa, però, a livello collettivo è lo spirito di squadra quello che è assolutamente da ritrovare, con la determinazione giusta che mi sembra sia andata persa con quella famosa sconfitta in finale di Champions League a fine maggio. Credo che da parte di Chivu ci sarà da lavorare su questo aspetto, anche perché la squadra è ancora forte e ha tutto, a partire da un attacco di grandissimo livello con Thuram e Lautaro che si integrano perfettamente tra di loro. Insomma, la questione è psicologica: recuperare la sicurezza e la serenità che avevano prima di quella brutta finale".

