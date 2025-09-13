La Refcam, la telecamera ultramoderna che consentirà agli spettatori di assistere all’evento-partita dal punto di vista privilegiato del direttore di gara, farà il suo esordio in Serie A nel derby d'Italia di stasera, una novità che il designatore Gianluca Rocchi descrive così ai microfoni di DAZN: "E' un punto di vista molto particolare, da casa ci si rende conto di cosa vede l'arbitro - le sue parole -. Non impatta niente dal punto di vista arbitrale, ho chiesto ai ragazzi di stare tranquilli. Può essere l'occasione per capire se l'arbitro sia posizionato bene o meno anche per noi, dobbiamo capire se possiamo usarla dal punto di vista didattico. Più pressione? No, la pressione è a mille in certe partite, con la Refcam cambia poco".