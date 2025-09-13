Dopo il giro di interviste con i broadcaster, l'allenatore bianconero Igor Tudor si presenta nella sala conferenze dello Stadium per commentare la vittoria rocambolesca contro l'Inter:

Terza vittoria su tre. Come analizzi la partita?

"Una partita particolare per i tanti gol e cambiamenti di risultato e poi il tiro di Adzic che ha deciso tutto. È un giocatore forte. Grande vittoria perché viene contro una grande squadra con giocatori di alto livello che hanno fatto due finali di Champions".

Si poteva fare qualcosa di più?

"Si poteva fare meglio. Volevo che pressavamo più alti e che avessimo tenuto palla di più. Avevamo giocatori con vari problemi. Dal punto di vista fisico non si sta bene nella prima partita dopo la pausa Nazionali. Volevamo questa vittoria".

Cosa hai detto ad Adzic nella pausa prima del gol?

"Gli ho detto tira quando ricevi la palla (ride ndr). A parte gli scherzi gli ho detto un’altra cosa. Ha fatto una bella settimana di allenamento e l’ho voluto mettere dentro.

La scelta di Vlahovic?

"Scelta tecnica in base all’aversario e a come sta ultimamente".

Cabal come lo vede?

"Ragazzo eccezionale. Siamo contenti che è tornato dopo un anno. Ci darà sicuramente una mano d’ora in poi".

L’idea dello Scudetto è più viva che mai?

"Per me non cambia nulla. In Italia tanti parlano di calcio ed è bello anche per questo. Io ho sempre la stessa opinione".

Ci sono margini di miglioramento?

"Ci sono sempre margini. Si cambia sempre, si migliora, poi magari vedi una cosa che ti piace meno e la correggi. Noi abbiamo un buon percorso con questa vittoria. Bisogna riconfermarsi e andare forte subito".