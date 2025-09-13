In Francia si sono accorti delle potenzialità di Manu Koné, centrocampista della Roma che nella sessione di mercato estiva appena conclusa è finito anche nella lista degli obiettivi dell'Inter. Come ricorda il Corriere dello Sport, il club giallorosso ad un certo punto del mercato è stata tentato dall'idea di cederlo per realizzare una plusvalenza, ma ora vuole blindarlo.

Per la Roma, ad oggi, Koné fa parte degli incedibili, "o quanto meno di quelli che potrebbero essere sacrificati sull’altare del fair play finanziario solamente a fronte di un’offerta shock - si legge sul Corsport -. Ad agosto non sarebbero bastati 45 milioni; tra un anno, soprattutto se Koné dovesse guidare il centrocampo della Francia ai Mondiali, potrebbero volercene quasi 60. Manu, comunque lusingato dall’interesse dell’Inter, resta uno dei beni più preziosi di Trigoria".