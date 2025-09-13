Eroe per caso. Vasilije Adzic si prende le copertine di Juventus-Inter con un gol incredibile e decisivo in pieno recupero. Ed è il bianconero scelto per parlare in conferenza stampa:

Primo gol con la maglia della Juve. Che sensazioni hai avuto?

"È un sogno giocare per la Juve e fare il gol vittoria in una partita del genere. Voglio ringraziare i compagni e lo staff perché mi hanno dato fiducia".

Cosa ti chiede Tudor?

"Devo migliorare in fase difensiva. Ci vuole tempo. Voglio pensare giorno per giorno e imparare tutto, non solo in fase difensiva".

Vlahovic cosa ti ha detto dopo il gol?

"Mi ha ripetuto 'magico' ".

Questa vittoria che carica vi da in vista della partita di Champions?

"Vogliamo pensare partita dopo partita".

Quanto è stato importante l’anno scorso con la Next Gen? Cosa ti auguri per quest’anno?

"L’anno scorso è stato importante per capire com è il calcio in Italia. Adesso voglio dimostrare di meritarmi questa maglia. Voglio stare coi piedi per terra e allenarmi bene".