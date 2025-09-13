"C'è tanta felicità. È stata una partita pazzesca e strana, con tanti gol". Comincia così l'intervista di Igor Tudor a DAZN dopo la vittoria della sua Juventus contro l'Inter: "Alla fine c'è tanta felicità perché è una vittoria contro una grande squadra che ha giocatori di livello. Non era facile. Era la terza giornata, ne mancano altre 35", dice il tecnico bianconero.

Come è nata l'intuizione Adzic?

"È un ragazzo su cui lavoriamo da mesi perché è forte. Abbiamo cambiato le sue abitudini e lui ha accettato, ha qualità enormi. Abbiamo visto che stava bene, c'era l'idea di buttarlo dentro. Ha un tiro raro e di livello, ha corsa e umilità: deve prendere questo gol per avere ancora più motivazione".

L'Inter vi metteva in difficoltà, sei stato bravo con i cambi al momento giusto.

"Prima delle gare si parla di favoriti o no, in queste partite tutto si azzera. Loro hanno una qualità enorme, di livello mondiale. Noi non abbiamo fatto una gara buona dal punto di vista del gioco, ma avevamo voglia. La vittoria è arrivata, non so se si può dire meritatamente... per come la vedo io sarebbe stato più giusto un pareggio, però poi il calcio è questo".

Più felicità nel gol che aveva fatto all'Inter da giocatore o nella vittoria oggi da allenatore?

"Là ero giovane, erano emozioni diverse. Oggi per come si è messa... devo ancora digerire, però è stato bello. Una partita pazzesca".

Il gol di Yildiz nasce da una vostra idea di farlo giocare dietro Vlahovic?

"Sì, era un'idea per pressare più alti ma non l'abbiamo fatto bene. Non abbiamo fatto il pressing in modo giusto, ma volevamo trovare lo spazio con lui. In quella zona mi piace, è un giocatore di quelli forti e quelli forti devono essere sempre più vicini alla porta. Abbiamo giocato finora in modo diverso, ora bisogna adattarsi perché abbiamo tre attaccanti centrali. Bisogna lavorare per sfruttare la rosa. È bello vincere anche non facendo una grande gara, se si può dire".