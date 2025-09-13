"Nessuno ha l’attacco della Juve di Tudor, ma l'Inter di Chivu al top per individualità". Parola di Alessandro Matri, ex attaccante, tra le altre, della Juventus, intervistato da La Stampa nel giorno del Derby d'Italia: "La Juve ha il miglior attacco con David e Vlahovic ed è anche multitasking. Openda può fare il trequartista o la prima punta, hanno preso Zhegrova che mi stuzzica molto: quando ci sarà, se la gioca con Conceiçao. E poi c'è Yildiz su cui la Juve sta giustamente puntando".

Sull'Inter, invece, Matri invita alla calma: "Le prime giornate contano poco ma danno dei segnali. Per me è la squadra più forte per individualità: ha cambiato allenatore ma il percorso resta dopo aver giocato due finali di Champions".