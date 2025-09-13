Marcus Thuram si presenta ai microfoni di DAZN per presentare il derby d'Italia, partita che per l'attaccante francese dell'Inter ha un contenuto extra vista la sfida nella sfida con il fratello: "L'obiettivo è essere letale in ogni posizione del campo, giocare in area perfettamente. E' vero che devo ancora migliorare in alcuni punti, ma l'obiettivo è segnare in tutti i modi", le parole del francese alle domande di Luca Toni e Christian Vieri.

Come avete vissuto la vigilia con tuo fratello?

"L'anno scorso abbiamo giocato uno contro l'altro per la prima volta, ora siamo abituati. Stasera sarà una partita seria tra Inter e Juve, l'obiettivo è vincere. Non ho messaggi particolari per mio fratello, sa cosa penso di lui e viceversa".