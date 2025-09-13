Derby d'Italia che parte caldissimo sulle pagine di Tuttosport che ha già deciso il peso specifico dei tre punti per ciascuna delle due squadre in contrapposizione nel pomeriggio di oggi allo Stadium. Secondo il quotidiano torinese, in caso di sconfitta la Juve se la caverebbe con una metabolizzazione non serena, ma pur sempre facile da innescare, se a perdere dovesse essere l'Inter, la vita di Chivu "diventerebbe estremamente complicata". E all'alba della terza giornata di Serie A Eni Live tornano i tormentoni: "L’Inter è una squadra a fine ciclo, la Juventus spera di esserne all’inizio".

"Le squadre a fine ciclo non sono squadre finite, ma dipendono da equilibri più fragili rispetto al loro recente passato", mitiga dopo il collega di TS che al netto della 'vecchiaia', definisce la rosa dei nerazzurri "di altissimo livello e, nel complesso, senza dubbio più competitiva di quella della Juve, ma devono avere tutti voglia (a partire da Calhanoglu), mentre se Tudor ha una certezza, è che i suoi hanno voglia di spaccare il mondo".

Il fascino di Juve-Inter sta, quindi secondo il quotidiano sportivo del capoluogo piemontese, "in questo incrocio di destini e la strana storia di due allenatori quasi per caso sulle rispettive panchine". E a proposito di panchine, analizzando il percorso che ha portato i due allenatori alla guida delle loro rispettive stquadre, TS lancia anche una provocazione su Chivu: "Se sarà il Conte dell’Inter o il suo Pirlo lo capiremo nel corso dei prossimi mesi e la partita di stasera sarà un passaggio importante".