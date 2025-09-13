La sfida di questa sera tra Juventus e Inter è anche quella tra due milanesi doc come Michele Di Gregorio e Federico Dimarco, portiere bianconero e terzino nerazzurro. Entrambi sono esponenti della classe ’97 e "sono due bambini che sanno trattare il pallone ed entrano nell’Inter dopo una lunga selezione di coetanei - ricorda La Gazzetta dello Sport nel suo parallelismo -. Ci resteranno fino alla Primavera anche se usciranno dalla Pinetina a velocità diverse: Dimarco, ex ala di calcio a 7 diventato terzino, debutta giovanissimo nell’Inter e stacca il cordone ombelicale a 19 anni, direzione Ascoli: Di Gregorio invece si trattiene fino ai 20 e vince lo scudetto Primavera con Vecchi, oggi tornato alla base come allenatore dell’Under 23. Ma in lui non crede nessuno. Nel settore giovanile quasi tutti pensano che il portiere bravo sia il coetaneo Ionut Radu. È lui quello che, se venduto, può fruttare una bella plusvalenza".

Di Gregorio vanta quindi l'esperienza in Serie C a Renate, poi quelle con Avellino, Novara, Pordenone e Monza, prima del salto alla Juventus. Tanti viaggi e sacrifici anche per Dimarco, che ha sofferto e vagato molto prima di riprendersi i nerazzurri (che alla fine hanno esercitato un diritto di riacquisto da 5,2 milioni. "Il premio per entrambi è Juve-Inter", sentenzia la rosea.