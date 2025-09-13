Benjamin Pavard non poteva immaginare un esordio migliore con la maglia dell'Olimpyque Marsiglia: il 4-0 rifilato a Lorient, infatti, porta anche la firma dell'ex difensore dell'Inter, autore di un bel gol di testa a fissare il risultato sul momentaneo 2-0. "Un esordio da sogno al Vélodrome, che emozione unica! Grazie per il vostro incredibile supporto", ha scritto il francese su Instagram rivolgendosi ai suoi nuovi tifosi. 

Sezione: Focus / Data: Sab 13 settembre 2025 alle 16:17
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
